Власть обещает отчитываться перед украинцами о состоянии борьбы с коррупцией

Президент Украины Виктор Янукович намерен поручить правоохранительным органам предоставлять украинцам информацию о состоянии борьбы с коррупцией в государстве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в ходе общения с гражданами в рамках телепроекта «Диалог со страной», который транслируется в прямом эфире семи общенациональных телеканалов.

В.Янукович пообещал, что обязательно обяжет Генеральную прокуратуру и правоохранительные органы постоянно информировать граждан о состоянии выполнения антикоррупционного законодательства в Украине.

«Чтобы была сравнительная таблица по годам, как выглядит это на уровне страны. Коррупция - это вопрос не однодневный, его невозможно решить за год, два, три», - считает он.

В.Янукович отметил, что Украина сегодня стоит только «на пороге решения этой проблемы».

По его словам, имплементация принятого два года назад антикоррупционного законодательства блокируется практически на всех уровнях чиновниками, которые хотят жить по-старому.

Он выразил убеждение, что эти законы всегда необходимо совершенствовать.