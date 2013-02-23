В Донецке на соцзащиту населения обещают выделить 883 млн грн

В Донецке в 2013 году на социальную защиту населения планируется направить свыше 883 млн грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкого городского совета, такие цифры озвучил в Центре славянской культуры городской голова Александр Лукьянченко в своем отчете перед территориальной громадой.

По его словам, Программой развития Донецка на 2013 год предусмотрено по разделу «Социальная защита населения» финансирование в сумме 883,1 млн грн, в том числе. 842,9 млн грн за счет субвенций из государственного бюджета, за счет областного бюджета - 546,5 тыс грн, за счет городского бюджета- 37,4 млн грн, за счет средств предприятий - 178,9 тыс грн и за счет других источников – 2,1 млн грн.

А.Лукьянченко отметил, что в 2013 году планируется завершить капитальный ремонт коммунального учреждения «Донецкий городской молодежный центр», провести реконструкцию помещения для размещения Донецкого городского центра социальной адаптации для лиц из числа детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения (социального общежития), а также ряд других мероприятий.