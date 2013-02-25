В России с 1 июня вводятся ограничения на курение в общественных местах – закон

Москва. В России с 1 июня 2013 года вводятся ограничения на курение в общественных местах.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кремля, Президент РФ Владимир Путин подписал закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». Закон был принят Госдумой 12 февраля и одобрен Советом федерации 20 февраля.

Согласно закону, в России с 1 июня запрещается курение в учреждениях образования (в том числе в школах и вузах), здравоохранения, культуры и спорта, в помещениях органов власти, органов по делам молодежи, на рабочих местах, в городском и пригородном транспорте, в метро, на вокзалах, в аэропортах, в лифтах и на лестничных клетках, детских площадках, на автозаправках, на автобусных остановках, в ряде других мест.

Вместе с тем, ряд положений закона начнет действовать с 1 июня 2014 года. Это запрет на курение в санаториях, в поездах дальнего следования, на воздушных судах и судах дальнего плавания, на транспорте городского и пригородного сообщения, на расстоянии менее 15 м от входов в вокзалы и аэропорты или метро. Также с 1 июня 2014 года будет запрещено курить в гостиницах, в помещениях общественного питания, на перронах пригородных железнодорожных станций.

Кроме того, согласно закону, табачным компаниям запретят проводить лотереи и спонсировать фестивали, а их переписка с органами власти будет публиковаться. Сигареты снимут с витрин, на кассах предлагается выставлять лишь прейскурант на табачную продукцию.

Также законом устанавливается запрет на продажу электронных сигарет и жевательной табачной смеси типа насвай.