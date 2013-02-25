Безработица в Польше в январе составила 14%

Варшава. Уровень безработицы в Польше январе 2012 г. вырос до 14,2% с 13,4% месяцем ранее, сообщает государственный комитет статистики GUS.

Как передает корреспондент УНИАН с Варшавы, количество безработных на конец прошлого года в стране выросло почти на 160 тыс. человек - до 2,295 млн человек.

В январе безработными зарегистрировалось почти 318 тыс. человек в сравнении с 244 тыс. в декабре 2012 г. и 289 тыс. - в январе 2012 г.

В то же время работодатели подали в центры трудоустройства 37 тыс. заявок на работу в сравнении с 23 тыс. в декабре и 31 тыс. годом ранее.

Самая высокая безработица в Польше в прошлом месяце зафиксирована в Варминско-Мазурском воеводстве на севере страны - более 22%, в то время, как самая низкая - в Велькопольском воеводстве на западе в центральной части страны (г. Познань).

Как сообщал УНИАН, польские власти планируют в текущем году выделить на борьбу растущей в стране безработицей около 1,5 млрд долл., что на 25% больше показателей предыдущего года, и надеются благодаря этим инвестициям до конца года создать 400 тыс. новых рабочих мест.

Справка УНИАН. С начала рыночных реформ в 1990-ых годах больше всего безработных в Польше было накануне вступления страны в Евросоюз в 2004 году - около 20% от экономически активного населения, а минимальная безработица зафиксирована в конце 2008 года на уровне менее 9%.