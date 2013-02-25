Кабмин предлагает признать госдолгом задолженность по соцвыплатам, определенную судом

Кабинет министров обратится в Верховную Раду с законодательной инициативой, призванной решить проблему задолженности по социальным выплатам согласно решениям национальных судов.

Об этом сказал министр юстиции Александр Лавринович в интервью газете «Урядовый курьер», которое выйдет в свет 26 февраля, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства юстиции Украины.

По словам А.Лавриновича, правительство предложит признать такую задолженность государственным долгом. После этого в пределах возможностей государственного бюджета ежегодно будет выделяться определенная сумма для поэтапного погашения задолженности. Он отметил, что предлагается установить полугодичный срок для представления гражданами документов для исполнения судебных решений.

Как сообщил А.Лавринович, конкретный механизм погашения задолженности будет определен после рассмотрения правительственного законопроекта в Верховной Раде Украины.

Министр отметил, что выполнить все судебные решения по социальным выплатам чрезвычайно сложно. По его словам, за все годы существования Украинского государства было принято огромное количество законов, которые предоставляют льготы и преференции разным категориям граждан, и ни в один год они в полном объеме не выполнялись. «Чтобы это сделать, нужно средств больше, чем весь бюджет страны», - заметил А.Лавринович.