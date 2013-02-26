Мошенники за несколько часов украли у пенсионеров 8 млн грн

Сотрудники управления борьбы с киберпреступностью установили личности двух подозреваемых, которые завладели средствами владельцев пенсионных банковских карточек на сумму почти 8 млн грн.

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в городе Киеве, все жертвы мошенников – люди преклонного возраста. Мошенники почти месяц готовились к преступлению, а затем на протяжении лишь нескольких часов перевели в наличность сбережения пенсионеров.

В настоящее время столичные правоохранители по подозрению в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество), разыскивают двух киевлян – 1990 г.р. и 1989 г. р.

По предварительной информации, злоумышленники, несмотря на свой молодой возраст, уже имели опыт работы в банковских учреждениях. Наверное, именно это и помогло им придумать несложную, но достаточно эффективную схему мошенничества. Парни сначала вычисляли пенсионеров с неплохим, на их взгляд, состоянием. Затем звонили по телефону доверчивым жертвам и под любым предлогом узнавали всю необходимую информацию о банковских карточках. Так, например, одной из обманутых мошенник представился сотрудником банка и попросил для продления срока действия банковской карточки назвать все свои реквизиты. Женщина даже не подозревала, что доверчивость будет стоить ей почти 30 тысяч гривен собственных сбережений.

Затем мошенники изготовили дубликаты карточек и перевели в наличность почти восемь миллионов гривен. Снимали средства в разных банкоматах столицы.

По данному факту следственным отделом Голосеевского райуправления милиции начато уголовное производство. Личности мошенников установлены, а вот местонахождение – неизвестно.