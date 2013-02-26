На текущий момент выплата пенсий за февраль полностью завершена во всех регионах Украины.

Об этом 26 февраля заявила министр социальной политики Наталия Королевская во время селекторного совещания по вопросам задолженности по уплате взносов в Пенсионный фонд, сообщили УНИАН в пресс-службе Минсоцполитики.

«Вчера мы в полном объеме завершили выплату пенсий за февраль во всех регионах Украины – средства получили 13,6 млн пенсионеров. Общая сумма выплат составила 20,56 млрд грн. И это на 2,8 млрд грн (или на 15,7%) больше, чем в феврале прошлого года», – сообщила Н.Королевская.

Министр отметила, что таких результатов удалось достичь, несмотря на наличие задолженности перед Пенсионным фондом по уплате единого социального взноса в размере почти 3 млрд. Существует недоимка в 1,6 млрд грн по уплате единого взноса (начиная с 2011 года) и недоимка в 1,3 млрд грн по уплате страховых взносов, которая образовалась еще до 2011 года.

Самую большую задолженность по уплате страховых взносов и единого взноса имеют предприятия Донецкой (539,1 млн грн), Луганской (418,2 млн грн), Харьковской (232,0 млн грн) областей и г. Киев (220,7 млн грн). В Автономной Республике Крым задолженность достигла 156,9 млн грн, а во Львовской области – 150,8 млн грн.

«Однако я отмечаю, что в этих регионах, как и во всех других, выплата пенсий профинансирована своевременно и в полном объеме», – резюмировала Н.Королевская.

Министр социальной политики обратилась к руководителям центральных и местных органов исполнительной власти, чтоб они активизировали мероприятия по погашению задолженности платежей в Пенсионный фонд.

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