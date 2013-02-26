Королевская прогнозирует перевыполнение доходной части ПФУ в марте на 3-5%

Доходная часть бюджета Пенсионного фонда Украины в марте может быть перевыполнена на 3-5%.

Об этом, отвечая на вопрос УНИАН, заявила министр социальной политики Украины Наталия Королевская.

«Мы перевыполнили план поступлений по февралю на 3%. Перевыполнение плана на 3-5% мы видим на март», - сказала Н.Королевская.

При этом министр сообщила, что пенсионные выплаты за февраль профинансированы на 100%.

«Мы в полном объеме провели полный расчет пенсий за февраль и провели расчеты с социальными фондами. Объем пенсионных выплат составил 20,560 млрд грн. Платежи в социальные фонды составили порядка 4 млрд грн, объем платежей по социальной помощи – 3,2 млрд грн. До конца месяца пройдут окончательные расчеты, и деньги будут перечислены в местные бюджеты», - подчеркнула министр и посоветовала гражданам сообщать на «горячую линию» Кабинета министров о случаях невыплаты февральских пенсий или социальных платежей.

Как сообщал УНИАН, по оперативным данным, объем пенсионных выплат в январе 2013 года вырос по сравнению с январем 2012 года на 3 млрд грн (17%) и составил 20,7 млрд грн.

Кабинет министров Украины утвердил бюджет Пенсионного фонда Украины на 2013 год с доходами 230,3 млрд грн, расходами 252,1 млрд грн и дефицитом 21,8 млрд грн, что на 5,4 млрд грн (24,8%) меньше фактического показателя в 2012 году.

С 1 января 2013 года размер минимальной пенсии в Украине составляет 894 грн, к 1 декабря 2013 года размер минимальной пенсии вырастет до 949 грн.