Минсоцполитики рассчитывает на компенсацию в случае снижения единого соцвзноса

Министерство социальной политики Украины рассчитывает, что в случае снижения ставки единого социального взноса, предложенного первым вице-премьер-министром Сергеем Арбузовым, будут разработаны компенсаторные механизмы, способные покрыть снижение доходов бюджета Пенсионного фонда Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время селекторного совещания в Кабинете министров заявила министр социальной политики Наталия Королевская.

«Порядка 35% от общей суммы этого налога (единого социального взноса – УНИАН) – это доходы Пенсионного фонда, поэтому нам бы хотелось видеть некие компенсаторные механизмы, если налог будет снижен», – сказала Н.Королевская.

При этом она отметила, что в целом поддерживает идею снижения ставок единого социального взноса. По словам Н.Королевской, нагрузка на зарплату должна быть снижена, чтобы работодателю было выгодно платить зарплаты легально. «По разным оценкам, нелегальный объем зарплат в стране составляет 150 млрд грн. Нам бы хватило такого объема для того, чтобы провести перерасчет пенсий», – подчеркнула министр.

Как сообщал УНИАН, глава Государственной службы по вопросам регуляторной политики и предпринимательства Михаил Бродский в октябре прошлого года заявил, что объем зарплат, которые выплачиваются украинцам, не имеющим официального оформления на своих рабочих местах, составляет не менее 145 млрд грн. При этом количество работников без легального оформления составляет 5 млн человек.

Легализировать этот ресурс, по мнению чиновников, способно снижение налогов, а также ставок единого социального взноса, который на сегодняшний день составляет от 34,7 до 49,7%, еще 2,6-3,6% удерживается с работника. В этой связи первый вице-премьер-министр Сергей Арбузов выступил с инициативой внести в Верховную Раду законопроекты о снижении ставки единого социального взноса до 15% и расширении шкалы прогрессивного налога на доходы физических лиц со снижением минимальной ставки до 10%.