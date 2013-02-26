Импорт диетических добавок возможен после разъяснений Минздрава, сообщает Миндоходов

Министерство доходов и сборов, объединяющее Государственные налоговую и таможенную службы, считает возможным оформление импорта диетических добавок, приходящих на частные адреса граждан, только после получения разъяснения Министерства здравоохранения о том, является ли диетическая добавка пищевым продуктом. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Миндоходов.

Согласно сообщению, в ситуации с импортом добавок возникла правовая коллизия. Ее суть в том, что два закона - «О безопасности и качестве пищевых продуктов» и «Об обеспечении санитарного и эпидемиологического благополучия населения» - разграничивают понятия «пищевой продукт» (еда) и «диетическая добавка». Диетическая добавка, согласно нормам законов, пищевым продуктом не является. При этом правила Таможенного кодекса запрещают пересылать добавки частным лицам на их частные адреса посредством международных почтовых и экспресс-посылок. Вместе с тем, субъектам предпринимательства импорт добавок разрешен - при условии предварительной оплаты необходимых таможенных платежей и соблюдения всех видов контроля, включая санитарно-эпидемиологический контроль.

«В этой связи Гостаможслужба обратилась в Минздрав за соответствующим разъяснением: можно ли отнести биологически-активные добавки, диетические добавки и продукты для специального диетического потребления к категории «продукты питания». Пока четкого ответа служба не получила», - сказано в сообщении Миндоходов.

Как сообщали СМИ, в апреле 2012 года в Украине возникал вопрос об импорте спиртосодержащих лекарственных средств, он требовал разъяснений: являются ли они продуктами питания или биологическими добавками.