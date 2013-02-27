Харьковская область и штат Техас (США) достигли первых соглашений о сотрудничестве.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации, об этом проинформировал председатель облгосадминистрации Михаил Добкин, который во главе делегации области находится с визитом в Соединенных Штатах Америки.

Комментируя первые результаты визита, харьковский губернатор сообщил, что делегация посетила Хьюстонский медицинский центр, который является крупнейшим медицинским учреждением США. По словам М.Добкина, достигнута договоренность с руководителем центра доктором Робертом Робертсоном о стажировке харьковских специалистов на базе Хьюстонского медицинского центра.

«Была достигнута договоренность, что в течение года около 10 человек смогут там побывать, смогут пройти стажировку в центре чиновники от здравоохранения Харьковской области, которые отвечают за реформы в данной области», - сообщил М.Добкин.

По его словам, Хьюстонский медицинский центр объединяет более 50 медицинских учреждений из 92 тысячами медперсонала. Бюджет учреждения составляет 14 млрд долл.

«Можно говорить о том, что между Хьюстоном и Харьковской областью есть такие точки соприкосновения, которые позволяют надеяться не на одноразовое сотрудничество, а на сотрудничество с максимальным использованием преимуществ, достижений и опыта», - подчеркнул М.Добкин.

По данным пресс-службы, цель визита харьковской делегации в штат Техас - презентация промышленного, сельскохозяйственного, научного и инновационного потенциала Харьковской области, проведение встреч с руководством и деловыми кругами штата Техас. Кроме того, участники делегации ознакомятся с техасским опытом добычи нетрадиционного газа, а также с технологией гидроразрыва под землей. Также планируется наладить сотрудничество между Харьковской областью и штатом Техас в сфере сельского хозяйства.