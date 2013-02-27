Президент рассказал, как власть повышает благосостояние людей

Президент Украины Виктор Янукович заявляет, что, несмотря на жесткие бюджетные ограничения, за последние годы были реализованы ряд важных инициатив, направленных на повышение социальных стандартов для наименее защищенных категорий граждан. Об этом он сказал во время расширенного заседания Кабинета министров, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

По словам В.Януковича, в прошлом году власти удалось значительно смягчить негативное влияние европейской депрессии на Украину и даже в этих сложных условиях обеспечить повышение благосостояния людей.

«Так, в результате осовременивания пенсий в три раза уменьшилось количество пенсионеров, размер пенсии которых ниже 1000 грн. В прошлом году средний размер пенсии вырос на 18% - с 1230 до 1454 грн», - сказал В.Янукович.

Он добавил, что государственная поддержка пенсионеров на протяжении трех последних лет постепенно усиливалась - средняя пенсия за 3 года выросла на 44%, а минимальная - на 25%.

По словам Президента, в целом в прошлом году реальные доходы населения выросли более чем на 13%, а всего за последние 3 года этот показатель увеличился на 41%.

«Благодаря повышению прожиточного минимума для трудоспособных лиц в прошлом году минимальная зарплата выросла на 14% - с 963 до 1098 грн. На протяжении последних 3 лет минимальная зарплата выросла на 61%, а средняя - на 59%», - отметил глава государства.

Он добавил, что параллельно с повышением размера социальных стандартов власть работала над улучшением качества работы самой системы социальной защиты. Во всех регионах начали действовать 11 тыс. социальных специалистов, задача которых - дойти до каждой семьи и своевременно и качественно предоставить социальную услугу, сказал В.Янукович.

Как сообщал УНИАН, с 1 января 2013 года размер минимальной пенсии в Украине увеличивается до 894 грн.

С 1 января размер прожиточного минимума в Украине в расчете на одного человека в месяц составляет 1 108 грн, минимальной зарплаты – 1 147 грн.