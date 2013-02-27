У Януковича новая социнициатива – повышения обеспечения детей

Президент Украины Виктор Янукович заявляет о новой социальной инициативе – повышении социального обеспечения детей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в заключительном слове на сегодняшнем расширенном заседании Кабинета министров.

По словам В.Януковича, он хотел представить новые социальные инициативы, касающиеся детей.

«Мы делаем стратегическую инвестицию для тех, кто будет строить Украину практически до конца 21-го века. На первый план мы должны поставить задачу создания надлежащих материальных условий для тех, кто сейчас растит ребенка», - отметил Президент.

По его словам, большое количество семей «ощущали на себе негативное влияние финансовых трудностей, большинство украинцев имеют ограниченные возможности дать качественное образование, обеспечить полноценное физическое и творческое развитие».

В.Янукович напомнил, что в прошлом году была существенно увеличена государственная поддержка малообеспеченных и нетрудоспособных лиц. «Актуально это сделать и для детей. В результате каждая малообеспеченная семья получит в среднем дополнительный рост доходов до конца 2013 года на 619 гривень. Это такой расчет. В 2014 году - 976 грн по сравнению с 2012 годом», - сказал Президент, не объяснив как именно будет происходить механизм предоставления помощи.

Особое внимание, по его словам, было уделено детям с особыми потребностями, поэтому размер пособия по уходу за ребенком-инвалидом, который нуждается в постоянном постороннем уходе, будет увеличен в полтора раза, то есть каждая семья дополнительно получит от 223 до 302 грн ежемесячно в зависимости от возраста ребенка.

В.Янукович призвал премьер-министра и правительство безотлагательно устранить несправедливость в отношении детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения, над которыми установлена опека и которые в то же время являются инвалидами. В.Янукович обратил внимание на то, что из-за бюрократической казуистики эта категория детей ежемесячно недополучает почти по 900 гривень.

Кроме того, он очертил еще ряд инициатив, касающихся физического и творческого воспитанию детей, их медицинского обеспечения, доступности образования.