Кабмин предлагает не облагать налогом недвижимость семей опекунов и детей-сирот

Кабинет министров Украины внес в Верховную Раду Украины проект Закона Украины “О внесении изменений в статью 265 Налогового кодекса Украины относительно объектов жилой недвижимости”.

Этим законопроектом предусмотрено внести в перечень объектов жилой недвижимости, которые не облагаются налогом: объекты жилой недвижимости, которые принадлежат многодетным семьям, приемным семьям, семьям опекунов (попечителей детей), в которых воспитывается трое и больше детей, но не больше одного такого объекта на семью; объекты жилой недвижимости, которые принадлежат детям-сиротам, детям, лишенным родительской опеки, и лицам из их числа, но не больше одного такого объекта на ребенка.

В пояснительной записке к данному законопроекту отмечается, что по состоянию на 28 декабря 2012 года в 50816 семьях опекунов, попечителей воспитывается 63243 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки; в 740 детских домах семейного типа воспитывается 4933 ребенка; в 3856 приемных семьях воспитывается 6818 детей. В то же время, из общего количества приемных семей в 1200 воспитывается 3 и больше приемных детей.

Из общего количества детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, жилье на праве собственности имеют 12925 лиц.