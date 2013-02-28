Самые низкооплачиваемые в Украине - аграрии, почтальоны и врачи

В январе самые низкие зарплаты по стране получили работники сельского хозяйства, почтальоны, врачи и медперсонал, а также строители. Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

Согласно сообщению, в январе средняя зарплата работников сельского хозяйства составила 1953 грн, почтальонов и работников курьерской службы – 1834 грн, врачей и медперсонала – 2176 грн, строителей – 2322 грн. Зарплата работников библиотек, музеев и объектов культуры в прошлом месяце составила в среднем 2478 грн.

По данным Госстата, самые высокие зарплаты в январе, как и месяцем ранее, зафиксированы в сфере авиационного транспорта – в среднем 10 431 грн, в финансовой и страховой сфере – 5925 грн и в сфере информации и телекоммуникаций – 4377 грн.

Средняя зарплата по промышленности составила 3539 грн.

В региональном разрезе самые высокие зарплаты в январе получили граждане, работающие в Киеве, – в среднем 4561 грн и Киевской области – 3180 грн, самые низкие – граждане, работающие на предприятиях Тернопольской (2091 грн) и Черновицкой (2221 грн) областей.

Как сообщал УНИАН, номинальная заработная плата по Украине в январе 2013 года составила 3000 грн, что на 10,2% больше января 2012 года, но на 11,2% меньше декабря 2012 года.

При этом средняя зарплата штатного работника в Украине в декабре 2012 года увеличилась на 279 грн (9%) и на 1 января 2013 года составила 3377 грн. В региональном разрезе самая большая зарплата в декабре была зафиксирована в Киеве – 5368 грн, в Донецкой области – 3811 грн, в Севастополе – 3655 грн, в Киевской области – 3528 грн, в Днепропетровской области – 3385 грн. Наименьшая зарплата была зафиксирована в Тернопольской области – 2466 грн.

Средняя зарплата в промышленности в декабре 2012 года составила 3818 грн, что на 7% больше, чем в ноябре 2012 года.