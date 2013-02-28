Королевская обещает, что в 2014 году прожиточный минимум будут рассчитывать по-новому

Новый стандарт расчета прожиточного минимума будет внедрен в бюджете 2014 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Харькове сказала министр социальной политики Наталия Королевская.

По ее словам, министерство уже разработало проект расчета прожиточного минимума, его в ближайшее время планируется направить на согласование с другими министерствами.

“Мы сейчас уже разработали проект, как мы считаем необходимо делать расчеты прожиточного минимума. Отправим его на согласование с другими министерствами. Мы будем надеяться, что уже в бюджете 2014 года войдет новый стандарт расчета прожиточного минимума”, - сказала Н.Королевская.

В то же время, она отметила, что размер прожиточного минимума будет определяться возможностями бюджета.

Н.Королевская также отказалась называть приблизительный размер нового прожиточного минимума. “Я не хочу огульно называть цифру…Если перейдем на европейский стандарт, то дадим, безусловно, уже европейские стандарты расчеты”, - отметила она.

Министр также отметила необъективность нынешнего размера прожиточного минимума в Украине. “Сегодня мы одна из немногих стран мира, которые пользуются еще старыми технологиями. В Украине работает метод еще прошлого века, когда считается, что одни носки можно носить три года, одно платье — 5 лет. Таким образом, формируется псевдопотребность человека”, - отметила Н.Королевская.

Как сообщал УНИАН, с 1 января 2013 года размер прожиточного минимума в Украине (в соответствии с законом Украины «О государственном бюджете на 2013 год») в расчете на одного человека в месяц составляет 1108 грн, минимальной зарплаты – 1147 грн.

К 1 декабря 2013 года прожиточный минимум будет увеличен до 1176 грн, а минимальная зарплата - до 1218 грн.

Прожиточный минимум для детей в возрасте до 6 лет с 1 января 2013 года составляет 972 грн, с 1 декабря составит 1032 грн. Для детей в возрасте от 6 до 18 лет прожиточный минимум составляет с 1 января 1210 грн, а с 1 декабря составит 1286 грн.