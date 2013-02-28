Германия откроет свой рынок труда для иностранцев, которые закончили ПТУ

Немецкое правительство хочет открыть доступ к рынку труда в ФРГ для иностранцев, которые имеют профессионально-техническое образование, из стран, не принадлежащих к Евросоюзу. Соответствующее постановление приняли в среду, 27 февраля, сообщает «Немецкая волна».

Постановление, которое приняло немецкое правительство, разрешает право на работу в Германии иностранцам из стран за пределами ЕС, которые имеют профессионально-техническое образование. Это касается, например, электриков, сантехников, машинистов, медсестер, смотрительниц. Эти иностранцы из третьих стран, по новым правилам, должны получать разрешение на работу в Германии, если в этой сфере не хватает работников и они имеют соответствующую профессиональную подготовку. Их документ об образовании должен быть равен немецкому соответствию.

Ожидается, что будет создан специальный реестр профессий, где наибольший кадровый дефицит. Он будет служить базой для позитивного ответа на представление просьбы на въезд. Кроме того, будут привлекать иностранных работников и на основе двусторонних переговоров федерального агентства труда со странами происхождения рабочих-иностранцев. При этом, как сообщается, должно быть установлено ограничение, чтобы предотвратить слишком большой отток рабочей силы из этих государств в Германию.

Новые правила должны вступить в силу с первого июля этого года. Но сначала их еще должен поддержать Бундесрат.

Пресс-секретарь немецкого правительства Штеффен Зайберт, комментируя это решение, уже заявил о "дальнейшем прогрессе" в деле преодоления проблемы нехватки рабочей силы в Германии. По убеждению министра по вопросам труда Урсулы фон дер Ляен, новые правила являются важной составляющей в деле долгосрочного обеспечения благосостояния в Германии. Этой же цели, как напомнила министр, служит и "голубая карта" для высококвалифицированных специалистов, веденная летом прошлого года.

За первые шесть месяцев, по данным немецкого министерства внутренних дел, уже выдано более четырех тысяч "голубых карт". Львиную их долю (2832) получили те иностранцы, которые уже находились в Германии, например, выпускники немецких высших учебных заведений. Главные страны происхождения обладателей "голубой карты" - Индия, Россия и США.

Условия для получения «голубой карты», которая дает право на проживание и разрешение на работу в Германии, - наличие высшего образования, а также контракт с немецким работодателем с годовой зарплатой как минимум 46 тысяч 400 евро. Для отдельных профессий, где есть большой кадровый дефицит, зарплатна планка еще ниже - это инженеры, математики, врачи, программисты. Им достаточно найти работу с годовой зарплатой 36 тысяч евро. Кроме того, иностранные студенты, получающие немецкий диплом, получают полуторагодичную визу на поиски работы в Германии.