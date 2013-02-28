Королевская просит прокуратуру проверить предприятия с долгами по зарплате и соцвзносу

Министерство социальной политики Украины обратилось в прокуратуру с просьбой провести проверки предприятий, допустивших задолженность по зарплате и уплате единого социального взноса.

Об этом заявила министр Наталия Королевская в Харькове на заседании специальной комиссии по выплате зарплатной задолженности, сообщили УНИАН в пресс-службе министерства.

«В январе, по статистическим данным, выросла задолженность по зарплате. Как следствие, выросла задолженность по уплате единого социального взноса. И потому мы обратились в органы прокуратуры с просьбой вмешаться в ситуацию и выяснить причины роста задолженности", - цитирует пресс-служба Н.Королевскую.

Министр еще раз обратила внимание, что недоимка по единому социальному взносу делает уязвимым бюджет Пенсионного фонда. Вместе с тем, на сегодняшний день, по словам Н.Королевской, все пенсионные выплаты по всем регионам Украины ведутся своевременно.

Как сообщал УНИАН, объем задолженности по заработной плате в январе 2013 года вырос на 111,4 млн грн (12,5%) и на 1 февраля составил 1,005 млрд грн. Доля зарплатного долга экономически активных предприятий на 1 февраля составила 525,1 млн грн (52,3%) от общей задолженности, доля предприятий-банкротов – 415,4 млн грн (41,3%) от общей задолженности.

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