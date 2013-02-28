Янукович назначил Табачника министром образования и науки

Президент Украины Виктор Янукович своим указом № 102/2013 назначил Дмитрия Табачника министром образования и науки Украины, освободив его от должности министра образования и науки, молодежи и спорта.

Тексты соответствующих указов размещены на сайте главы государства.

Другими своими указами Президент освободил Евгения Сулиму от должности первого заместителя министра образования и науки, молодежи и спорта, Бориса Жебровского и Алексея Днипрова – от должности заместителей министра и назначил их заместителями министра образования и науки.

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