Янукович призывает украинцев еще подождать с "покращенням"

Президент Виктор Янукович призывает украинцев еще подождать с улучшением.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на пресс-конференции.

«Мы много времени упустили, - заявил В.Янукович. - Почти 20 лет мы не занимались реформами».

По его словам, тогда была сложная политическая ситуация, «по крайней мере, так объясняют предшественники». «То не поддерживал парламент, то правительство было не такое», - передал он слова «предшественников».

Как сказал В.Янукович, все эти неудобства привели к тому, что «мы оказались в очень сложной ситуации». «Когда переделывается дом, есть неудобства, страдают все, кто там жил», - отметил он и прибавил, что «нужно время, мы должны преодолеть все старые стереотипы».

«Нам нужно немножко потерпеть, чтобы преодолеть неудобства», - сказал В.Янукович.

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Как сообщал УНИАН, аналитики компании по управлению активами "КИНТО" прогнозируют, что рецессия в Украине по реалистическому сценарию продлится минимум до конца первого полугодия 2013 г., и только благодаря низкой базе во второй половине 2013 г. может начаться вялое оживление.

Справка УНИАН. Валовой внутренний продукт Украины в четвертом квартале 2012 года сократился, по оперативным данным, по сравнению с четвертым кварталом 2011 года на 2,7%, а по сравнению с третьим кварталом 2012 года с учетом сезонного фактора – на 0,8%. Рост ВВП Украины в 2012 году против 2011 года составил 0,2%. Номинальный ВВП Украины по итогам 2012 года составил 1,4 трлн грн.