В феврале в Пенсионный фонд поступило 13,2 млрд грн – 102,5% от плана

В феврале от уплаты единого социального взноса в Пенсионный фонд Украины поступило 13,2 млрд грн, что составляет 102,5% от плана.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства социальной политики, об этом заявил директор департамента пенсионного обеспечения Минсоцполитики Украины Николай Шамбир.

Как говорится в сообщении, по словам Н.Шамбира, в феврале текущего года, также как и в январе, план поступлений в Пенсионный фонд был перевыполнен.

«По оперативным данным, доля перечисленного единого социального взноса в Пенсионный фонд составила 13,2 млрд грн. Это 102,5% от плана. Кроме того, если сравнивать с февралем 2012 года, то поступления также увеличились на 8,5%. Такая постоянная позитивная динамика позволяет прогнозировать, что пенсионный выплаты дл всех граждан будут своевременными и будут выплачиваться в полном объеме», - цитирует пресс-служба Н.Шамбира. Вместе с тем, по его словам, на сегодня предприятия имеют задолженность перед пенсионным фондом, в том числе по уплате единого социального взноса, в размере 3 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, министр социальной политики Украины Наталья Королевская спрогнозировала перевыполнение доходной части бюджета Пенсионного фонда Украины в марте на 3-5%.

Справка УНИАН. Кабинет министров Украины утвердил бюджет Пенсионного фонда Украины на 2013 год с доходами 230,3 млрд грн, расходами 252,1 млрд грн и дефицитом 21,8 млрд грн, что на 5,4 млрд грн (24,8%) меньше фактического показателя в 2012 году.

С 1 января 2013 года размер минимальной пенсии в Украине составляет 894 грн, к 1 декабря 2013 года размер минимальной пенсии вырастет до 949 грн.

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