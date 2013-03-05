Кабмин утвердил график дежурств министров 8-10 марта

Кабинет министров Украины утвердил график дежурств министров 8-10 марта 2013 года.

Текст соответствующего распоряжения от 4 марта № 97-р обнародован на правительственном портале.

Как отмечается в документе, с целью обеспечения решения безотлагательных вопросов установлено, что 8 марта дежурит министр юстиции Александр Лавринович, 9 марта - министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк, 10 марта - вице-премьер-министр Александр Вилкул.

Кроме того, министру Кабинета министров Елене Лукаш поручено обеспечить дежурство ответственных работников в Секретариате Кабинета министров Украины. Руководителям министерств, других центральных органов исполнительной власти поручено установить дежурства руководящих работников на указанный период.