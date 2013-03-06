По данным ООН, число беженцев из Сирии достигло миллиона

По данным ООН, число официально зарегистрированных сирийских беженцев достигло миллиона человек, причем треть из них покинули Сирию с начала текущего года, сообщает Русская служба Би-Би-Си.

По словам наблюдателей, соседние страны испытывают трудности с приемом тысяч вынужденных переселенцев, которые ежедневно пересекают границу.

Правозащитные организации и фонды помощи, в свою очередь, жалуются на недостаток финансирования, отмечая, что из обещанных благотворителями 1,5 млрд долларов они получили лишь малую часть этих средств.

Как сообщал УНИАН, в Сирии с марта 2011 года не прекращается конфликт между властью и вооруженной оппозицией. Власти Сирии заявляют, что сталкиваются с сопротивлением хорошо вооруженных боевиков, поддержка которым предоставляется извне.