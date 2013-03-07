Оппозиция меняет тактику, и идет «поднимать людей» - Яценюк

Председатель фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк заявляет, что оппозиция меняет тактику: “Мы идем поднимать людей”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге.

Как отметил А.Яценюк, «для нас вчерашнее решение суда (решение ВАСУ о лишении Сергея Власенко депутатских полномочий - УНИАН) означает следующее: оппозиция также меняет тактику и стратегию - мы идем поднимать людей”.

По его словам, “в стране политический и экономический кризис, который вызван только одним человеком, и управляет только один человек - Виктор Янукович”.

А.Яенюк заметил, что «если в кратчайшие сроки этот политический и экономический кризис не будет решен персонально Януковичем, он закончится досрочными парламентскими и президентскими выборами”.

“Мы блокируем парламент для того, чтобы вся страна видела: они захватили власть, но они не захватили единственный остров демократии в этом государстве - это Верховная Рада. Здесь мы управляем”, - отметил А.Яценюк.