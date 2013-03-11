В Испании прошли многотысячные манифестации против политики правительства

В 60 городах Испании в воскресенье, 10 марта, прошли многотысячные манифестации под лозунгом «Против безработицы, за возрождение демократии» против экономической политики правительства консервативной Народной партии.

Как передает ИТАР-ТАСС, организаторами демонстраций стали около 150 общественных движений, профсоюзов, объединяющих сотрудников полиции, работников автомобильной промышленности, телевидения, сферы строительства, здравоохранения и других. Акции поддержали левые политические партии, включая Испанскую социалистическую рабочую партию.

Как заявил генеральный секретарь Всеобщего союза трудящихся Кандидо Мендес, «проводимая правительством Мариано Рахоя политика сокращения ассигнований на социальные нужды ведет к дальнейшему росту безработицы и снижению уровня жизни испанских граждан». «Поэтому мы требуем от правительства изменения экономического курса на благо трудящихся, а не банкиров», – подчеркнул он.

Прошедшие в Испании манифестации, в которых участвовали десятки тысяч человек, стали составной частью объявленных Европейской конфедерацией профсоюзов на 13 и 14 марта дней борьбы против ухудшения экономического положения граждан стран ЕС.