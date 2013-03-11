Королевская хочет создать гарантийное учреждение по выплатам зарплатных долгов

Министерство социальной политики Украины инициирует создание в Украине гарантийного учреждения, основной задачей которого станет выплата зарплатных долгов, сформированных на предприятиях разной формы собственности, в том числе предприятиях-банкротах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила министр социальной политики Наталья Королевская на брифинге в Кабинете министров.

«Соответствующий законопроект сейчас проходит окончательное согласование и к концу марта будет вынесен на обсуждение. Создание гарантийного учреждения – это не наше изобретение, а общеевропейская практика», - сказала Н.Королевская и напомнила, что объем долгов предприятий-банкротов на 1 февраля составил более 400 млн грн.

При этом министр отметила, что речь о создании каких-то новых структур не идет. По ее словам, вероятнее всего обязательства по выплате долгов могут быть возложены на Фонд занятости, работающий с профицитом бюджета. «Профицит бюджета Фонда занятости составляет порядка 2 млрд грн. И эти средства можно было бы использовать системно и эффективно», - сказала Н.Королевская, но подчеркнула, что окончательное решение о механизме возмещения зарплатных долгов будет обсуждаться с привлечением всех заинтересованных сторон.

Как сообщал УНИАН, объем долгов по заработной плате на 1 февраля составил 1,005 млрд грн.

Номинальная заработная плата по Украине в январе 2013 года составила 3000 грн, что на 10,2% больше по отношению к январю 2012 года, но на 11,2% меньше по отношению к декабрю 2012 года. По данным Госстата, в январе самые низкие зарплаты по стране получали работники сельского хозяйства, почтальоны, врачи и медперсонал, а также строители.