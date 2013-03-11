Президент Европарламента: ЕС спас банки, но из-за безработицы получит потерянное поколение

Европа потратила сотни миллиардов евро, спасая банки, но в результате из-за высокого уровня безработицы рискует получить потерянное поколение, заявил Reuters президент Европарламента Мартин Шульц.

С тех пор как в Греции в конце 2009 года разразился долговой кризис, Евросоюз выделил на поддержку проблемных стран и их банков 700 миллиардов евро. При этом почти ничего не было сделано, чтобы преодолеть разрушительное социальное влияние кризиса, в результате которого более 26 миллионов человек в ЕС не имеют работы.

"Мы спасли банки, но рискуем потерять поколение", - сказал Шульц, немецкий социалист, возглавляющий Европарламент, единственный орган ЕС, избираемый напрямую.

Критический уровень безработицы стал причиной протестов и вспышек насилия на юге Европы, что повысило вероятность полномасштабного социального раскола, в том числе рост числа преступлений и нападений на иммигрантов.

"Одна из самых крупных опасностей для Евросоюза - это то, что люди полностью теряют уверенность в способности ЕС решить их проблемы. А если молодое поколение потеряет веру, то, по моему мнению, Евросоюз действительно в опасности", - подчеркнул президент Европарламента.

Согласно данным, опубликованным на прошлой неделе, 57 процентов греков в возрасте от 15 до 24 лет не имеют работы. Подобная проблема преследует и Испанию, где некоторые выпускники институтов в возрасте около 30 лет никогда не работали.

Главы государств и правительств ЕС обсудят последствия долгового кризиса на саммите 14-15 марта.

Есть планы предоставить "гарантию занятости молодежи", согласно которой люди младше 25 лет обязательно получают предложение о работе, дальнейшем образовании или тренинге, связанном с работой, не позже, чем через четыре месяца после завершения образования, если сами не находят работу.

Это часть программы стоимостью 6 миллиардов евро, целью которой является борьба с безработицей среди молодежи в регионах Европы, пострадавших сильнее прочих, и предотвращение перспективы пожизненной безработицы.

Шульц сказал, что недавно принял участие в обсуждении, где испанка спросила его о молодых людях, забытых во имя спасения богатых банков.

"Она фактически задала вопрос: "Вы дали 700 миллиардов банковской системе, сколько денег у вас есть для меня?" - сказал он. - И что я ей могу ответить?"

"Если у нас есть 700 миллиардов, чтобы стабилизировать банковскую систему, мы должны иметь, по меньшей мере, столько же денег, чтобы стабилизировать молодое поколение в таких странах. Мы - чемпионы мира по сокращениям, но у нас намного меньше идей, когда дело доходит до стимулирования роста".

За последние 40 лет растущие доходы в таких странах, как Греция, Италия и Португалия, позволили семьям рабочих дать детям хорошее образование в надежде на повышение доходов и социального статуса.

Способность молодых людей учиться и работать в любом уголке Европы, как часть идеального представления о едином рынке, также должна была предоставить широкие возможности для всех.

Но из-за банковского и долгового кризиса эти радужные перспективы так и не материализовались для миллионов молодых людей.

"Греция, Испания и Италия, вероятно, имеют поколения с самым лучшим образованием за всю историю этих стран, их родители вложили много денег в образование своих детей, все, что они делали, было правильно", - сказал Шульц.

"А сейчас, когда они готовы работать, общество говорит: для вас нет мест. Мы создаем потерянное поколение".

На вопрос, как выйти из тупика, Шульц предложил сокращать бюрократию, чтобы местные власти быстрее получали выделенные Брюсселем деньги.

"Мне кажется, прямые связи между Евросоюзом и региональными и местными властями сейчас необходимы больше, чем когда-либо".

Иначе социальное напряжение и безработица среди молодежи будут расти, уверен Шульц.

"Это угроза для социальной сплоченности, и если социальная сплоченность в таких странах рухнет, страна взорвется. Это угроза для всего Евросоюза в целом", - сказал президент Европарламента.