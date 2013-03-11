Минсоцполитики в 2014 году планирует переходить на второй этап пенсионной реформы

Реализация второго этапа пенсионной реформы - введение накопительной и персонифицированной системы пенсионного обеспечения - возможно при условии ликвидации дефицита бюджета Пенсионного фонда Украины и подготовки всех необходимых нормативных актов, что, вероятнее всего, произойдет не ранее 2014 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Кабинете министров заявила министр социальной политики Украины Наталья Королевская.

«Нам необходимо переходить ко второму этапу, но для этого надо ликвидировать дефицит бюджета Пенсионного фонда – за счет легализации зарплат, за счет роста зарплат и ликвидации задолженности перед Пенсионным фондом, которая составляет около 8 млрд грн. В 2013 году мы подготовимся законодательно, а в 2014 году будем планировать переход на второй уровень пенсионной реформы», - сказала Н.Королевская

По ее словам, основная задача на сегодняшний день – повысить пенсии без накопления новых долгов. «Сейчас задача – повысить пенсии и не выйти за рамки дефицита (бюджета Пенсионного фонда в размере 21,8 млрд грн - УНИАН)», - отметила министр, подтвердив намерение до конца первого полугодия 2013 года представить анализ хода пенсионной реформы в Украине.

Как сообщал УНИАН, в 2011 году Верховная Рада приняла закон о пенсионной реформе, предполагавший запуск второго - накопительного и персонифицированного - уровня пенсионной системы после ликвидации дефицита Пенсионного фонда Украины.

В 2012 году дефицит Пенсионного фонда составил 27 млрд грн, а на этот год дефицит фонда запланирован на 5,4 млрд грн меньше.

В феврале 2013 года Н.Королевская инициировала создание на базе Минсоцполитики рабочей группы по анализу пенсионной реформы.

С 1 января 2013 года размер минимальной пенсии в Украине составляет 894 грн, а к 1 декабря 2013 года вырастет до 949 грн.