Азаров считает позитивными реформы в сфере здравоохранения

Премьер-министр Украины Николай Азаров назвал позитивными изменения, проводимые в сфере здравоохранения, но признал, что реформы идут непросто даже в пилотных регионах. Об этом он заявил в интервью журналистам украинских телеканалов.

«Реформа системы здравоохранения – дело непростое, даже в пилотных регионах, несмотря на то, что на пилотные регионы выделяется и ресурсов больше и внимания к ним больше», - сказал глава правительства.

Он отметил, что ему часто ставят в вину перспективу закрытия медучреждений, не отвечающих современным требованиям. «Что вызывает нарекания. Часто слышны рассуждения, дескать, есть в нашем населенном пункте больница – маленькая, в ней ничего нет, но случись что - туда можно обратиться и получить совет. С одной стороны логика понятна. Но с другой стороны, нужен ведь не совет, а лечение. Будущее - за современной медициной. Это надо разъяснять населению» - подчеркнул глава правительства.

При этом он заверил, что бездумного закрытия медпунктов не будет. «Мы не будем бездумно закрывать медучреждения. Однако главный упор – предоставить возможность получить квалифицированную помощь. Лечение должно быть эффективным и приносить результат», - подчеркнул Н.Азаров.

Он также заявил, что все проходящие изменения – позитивны. «То, что делается – это позитивно. В стране введения система контроля качества лекарств GMP, наведен порядок в плане импорта лекарств. Обратите внимание, сколько было разговоров на эту тему, а вот уже прошел почти месяц с момента введения решения (о контроле импорта - УНИАН), а проблем нет. И не будет», - подчеркнул премьер-министр.

Как сообщал УНИАН, пилотными регионами по внедрению реформ в здравоохранении являются Винницкая, Днепропетровская, Донецкая области и г. Киев.

В 2013 году на здравоохранение из государственного бюджета предусмотрено выделить 53 млрд грн по сравнению со 40 млрд грн в 2010 году.