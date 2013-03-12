EastCoal сократит 400 горняков на своих шахтах в связи с неблагоприятной ситуацией

Угледобывающая канадская компания EastCoal с активами в Украине сокращает 150 горняков шахты «Вертикальная» (Свердловск Луганской обл.) и 250 горняков шахты «Мария-Глубокая» (Первомайск Луганской обл.) в связи с неблагоприятной ситуацией на рынке коксующегося и энергетического угля.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Данное решение поможет улучшить экономическую ситуацию на предприятиях, не допустив их закрытия, и сохранить рабочие места для 600 сотрудников шахты «Мария-Глубокая» и 300 сотрудников шахты «Вертикальная», - сказано в сообщении.

В сообщении также отмечается, что компания была вынуждена принять данное решение в связи со сложившейся ситуацией на рынке коксующегося и энергетического угля.

«Так, если в начале 2012 года цена на коксующийся уголь составляла в среднем 1600 грн за тонну, то к марту 2013 года она снизилась почти в 2 раза и составила всего 900 грн за тонну», - отмечено в сообщении.

Кроме того, как говорится в сообщении, на рынке антрацита длительное время наблюдаются проблемы со сбытом конечной продукции.

«Постоянно растущая себестоимость продукции, снижение дохода от реализации из-за снижения цены реализации приводят к снижению рентабельности», - сказано в сообщении.

Однако в компании сообщают, что, несмотря на сокращения, в мае East Coal планирует ввести новую лаву на шахте «Мария-Глубокая». На шахте «Вертикальная» будут продолжены горные работы по подготовке лавы «Первая-Восточная».

Как сообщал УНИАН, в конце декабря 2012 года компании EastCoal удалось привлечь 9,5 млн фунтов в результате размещения 77 млн 805,078 тыс. акций на альтернативной площадке Лондонской фондовой биржи.

Компания EastCoal - публичная акционерная компания, зарегистрированная на фондовой бирже Торонто под индексом ECX (www.eastcoal.ca). С момента основания в 1984 году компания занималась освоением медно-золотоносных месторождений в Канаде, а с начала 2000-х приступила к реализации проектов по добыче угля.

Компания EastCoal является одним из крупнейших иностранных инвесторов угольной отрасли в Украине.

В настоящее время компания реализует проект по развитию шахты «Вертикальная» (шахта им. В.Володарского) (пос. Володарск, Луганская обл.). В конце сентября 2011 г. EastCoal Inc приобрела контрольную долю в уставном капитале ООО «Интер-Инвест уголь», основным активом которого является шахта «Мария-Глубокая» (шахта «Менжинская») (г. Первомайск, Луганская обл.), где ведется добыча коксующихся углей.

EastCoal Inc ожидает, что к 2016 году принадлежащие ей угольные шахты в Украине смогут ежегодно добывать около 5 млн тонн угля. Также компания высказывает заинтересованность в приобретении новых угледобывающих предприятий в Украине.