Казахстан следом за Украиной решил повысить пенсионный возраст для женщин

Власти Казахстана вслед за национализацией пенсионной системы решили повысить пенсионный возраст для женщин, сославшись на то, что они мало зарабатывают, часто рожают и долго живут, сообщает Reuters.

Вице-премьер правительства Кайрат Келимбетов сообщил на заседании национального парламента, что начиная с 2014 года в течение 10 лет возраст, по достижении которого женщины в Казахстане получат право на пенсию, планируется повысить с 58 лет до 63 - действующего пенсионного возраста мужчин.

Пенсионную реформу начал 72-летний бессменный президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, поручив в январе объединить все накопительные пенсионные фонды с активами на 21 миллиард долларов в один государственный.

Критики назвали национализацию шагом назад для крупнейшей экономики Центральной Азии, декларирующей приверженность рыночным принципам.

"Унификация пенсионного возраста женщин будет осуществляться постепенно, в течение 10 лет, каждый год пенсионный возраст будет увеличиваться на полгода. И межведомственная комиссия внесла предложение начать повышение с 1 января 2014 года", - сказал вице-премьер Келимбетов в парламенте.

Логику правительства объяснил депутатам министр труда и социальной защиты Серик Абденов. По его словам, средний размер пенсионных накоплений у женщин на четверть ниже, чем у мужчин, поскольку они ходят в декрет, получают в среднем на треть меньше мужчин, а живут на пенсии почти вдвое дольше - 21 год, тогда как средний мужчина - не больше 13.

"Возможность адекватного пенсионного обеспечения женщин в сложившихся условиях маловероятна", - сказал Абденов.

Как сообщал УНИАН, пенсионная реформа в Украине стартовала в октябре 2011 года после принятия соответствующего закона. Одним из пунктов документа стало повышение пенсионного возраста для женщин с 55 до 60 лет – постепенно в течение 10 лет. Не попадают под норму закона женщины, работавшие во вредных условиях труда, женщины, воспитавшие пятерых и более детей, женщины – инвалиды, в том числе по зрению, участницы боевых действий. Женщины не имеющие права на пенсию, могут рассчитывать на государственное социальное обеспечение по достижении 63 лет. Инициаторы реформы ожидали, что с введением этих норм Украина сможет выйти на бездефицитный бюджет Пенсионного фонда уже в 2012 году.

Вместе с тем, по итогам 2012 года дефицит Пенсионного фонда превысил 27 млрд грн, а запланированный дефицит ПФУ в 2013 году составляет 21,8 млрд грн С 1 января 2013 года размер минимальной пенсии в Украине составляет 894 грн, к 1 декабря 2013 года размер минимальной пенсии вырастет до 949 грн. В январе 2013 года Министерство социальной политики Украины инициировало создание рабочей группы, которая займется пересмотром и усовершенствованием подходов в работе Пенсионного фонда Украины.