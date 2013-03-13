Королевская в апреле презентует потребительскую корзину евростандарта

В апреле Министерство социальной политики намерено презентовать модель методологии расчета потребительской корзины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге после заседания Кабинета министров сказала министр соцполитики Наталья Королевская.

«Мы до апреля будем презентовать модель видения, как сменить методологию расчета потребительской корзины в Украины, чтобы она отвечала сегодня европейскому стандарту», - сказала Н.Королевская.

Она отметила, что на сегодняшний день есть предложения по изменению методологии расчета потребительской корзины, разработанные Минэкономразвития еще в 2010 году.

Как сообщал УНИАН, 23 января Н.Королевская сообщила, что Министерство социальной политики готовит предложения о пересмотре потребительской корзины.

«Мы готовим и в течение трех месяцев дадим предложения, так как потребительская корзина — это фундамент социальных вопросов в Украине и, к сожалению, потребительская корзина в течение 12 лет в Украине не менялась. Это то, чем мы сегодня занимаемся», - сказала она.

Напомним, в феврале 2012 года тогдашний вице-премьер-министр - министр социальной политики Сергей Тигипко заявлял о намерении ускорить решение вопроса о пересмотре потребительской корзины.

Потребительская корзина, состоящая из 335 компонентов, не пересматривалась в Украине с 2000 года, в то время как законодательством предусматривается ее пересмотр каждые 5 лет.