Мининфраструктуры просит Минсоцполитики содействовать трудоустройству пилотов «АэроСвита»

Министерство инфраструктуры обратилось к Министерству социальной политики за содействием в трудоустройстве летного состава авиакомпании «АэроСвит».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал министр инфраструктуры Украины Владимир Козак на брифинге в Кабинете министров.

«Мы написали письмо в Минсоцполитики с тем, чтобы пока не разрешать иностранным пилотам работать в наших авиакомпаниях, пока не будут трудоустроены наши люди из «АэроСвита»», - сказал он.

Кроме того, В.Козак отметил, что Министерство инфраструктуры учитывает требование профсоюзов в разрешении ситуации, сложившейся в авиакомпании «АэроСвит» В частности, «это касается требования не забирать летный сертификат, и чтобы определиться по переходу в МАУ».

Кроме того, В.Козак отметил, что, не смотря на ситуацию с авиакомпанией «Аэросвит», за два месяца с начала 2013 года пассажиропоток в целом по Украине на авиатранспорте вырос на 1,6%.

«Направления заполняются другими компаниями — и МАУ, и «ЮТэйр-Украина», и другими. С вводом летнего графика вопрос стабилизируется», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 29 декабря 2012 года Хозяйственный суд Киевской области открыл производство по делу о банкротстве компании «АэроСвит» по заявлению самого авиаперевозчика. Размер долга авиакомпании перед кредиторами по состоянию на 27 декабря 2012 года составлял 4,27 млрд грн.

В конце января 2013 года Наблюдательный совет Частного акционерного общества «Авиакомпания «АэроСвит» предложил профсоюзным организациям непосредственно принять участие в разработке стратегического плана вывода авиакомпании из кризиса (плана санации).

Набсовет также поручил руководству авиакомпании "провести очередные переговоры с профсоюзными организациями и предоставить информацию на их запросы в полном соответствии с требованиями законодательства Украины".

5 февраля Киевский апелляционный хозяйственный суд отменил решение Хозяйственного суда Киевской области о возбуждении производства по делу о банкротстве авиакомпании "АэроСвит".

«АэроСвит» назвал решение апелляционного суда Киева угрозой полной остановки и ликвидации авиакомпании.

20 февраля «АэроСвит» подал кассационную жалобу на постановление апелляционной инстанции и ожидает ее рассмотрения Высшим хозяйственным судом Украины», - говорится в сообщении компании.

«АэроСвит» отмечает, что в авиакомпании продолжается сокращение персонала в рамках реорганизации, начатой еще в декабре 2012 года.

Справка УНИАН. Компания «АэроСвит – Украинские авиалинии» создана в 1994 году. Базируется в киевском аэропорту «Борисполь». Обслуживает 80 международных маршрутов в 33 страны. Оперирует флотом в составе 7 дальнемагистральных Boeing 767 и 18 среднемагистральных Boeing 737, а также использует воздушные суда перевозчиков-партнеров Airbus 320, Airbus 321, Embraer 145 и Embraer 195.