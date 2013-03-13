Кабмин утвердил порядок компенсации 50% единого соцвзноса работодателям

Кабинет министров Украины утвердил порядок компенсации 50% единого социального взноса работодателям, которые создают новые рабочие места с зарплатой, в три раза превышающей минимальную.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила министр социальной политики Наталия Королевская в среду на брифинге.

По ее словам, в 2014 году на компенсацию таким работодателям будет направлено более 1 млрд грн. Данная норма позволит получить в бюджет более 3 млрд грн от создания новых рабочих мест с таким уровнем зарплаты.

По словам Н.Королевской, данная норма будет способствовать созданию ежегодно 70 тысяч новых высокооплачиваемых рабочих мест.

Как сообщал УНИАН, по словам первого вице-премьер-министра Сергея Арбузова, правительство планирует в феврале-марте внести в Верховную Раду законопроекты о снижении ставки единого социального взноса до 15% и расширении шкалы прогрессивного налога на доходы физических лиц со снижением минимальной ставки до 10%.

Вместе с тем, по словам заместителя главы правления Пенсионного фонда Украины Валентины Никитенко, возможное уменьшение ставки единого социального взноса до 15% должно предусматривать новые источники покрытия возможных потерь бюджета Пенсионного фонда, в частности – реальную легализацию заработных плат и существенное увеличение количества новых рабочих мест.

Справка УНИАН. Согласно Закону Украины «О Государственном бюджете Украины на 2013 год», размер минимальной заработной платы с 1 января по 30 ноября 2013 года составляет 1147 грн, с 1 декабря 2013 года – 1218 грн.