Страховые выплаты пострадавшим на производстве увеличены почти на 15%

В Украине с марта повышены страховые выплаты пострадавшим на производстве и членам их семей.

Об этом сообщила министр социальной политики Наталия Королевская по итогам сегодняшнего заседания правительства, проинформировали УНИАН в пресс-службе Минсоцполитики.

По ее словам, это решение направлено на усиление социальной защиты лиц, пострадавших на производстве.

«С марта 2013 года ежемесячные страховые выплаты пострадавшим на производстве возрастут на 14,9%. А средний размер выплат возрастет на 180 грн – с 1210 до 1390 грн. На эти потребности в 2013 году понадобится почти 500 млн грн», – сказала Н.Королевская.

Соответствующее повышение, по словам министра, коснется более 300 тысяч шахтеров-инвалидов, а также других пострадавших на производстве и членов их семей.