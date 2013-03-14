Кабмин уравнял размер адресной помощи инвалидам войны всех групп и участникам боевых действий

Кабинет министров Украины уравнял размеры адресной помощи к пенсиям ветеранам войны Великой Отечественной войны, включая инвалидов всех групп, которым исполнилось 85 и более лет.

Об этом сказано в постановлении №151, размещенном на веб-портале правительства.

Принятая норма вступает в силу с 1 мая 2013 года.

Как пояснила министр социальной политики Украины Наталья Королевская, с 1 мая пенсия участника боевых действий в период Великой Отечественной войны в возрасте 85 лет и старше будет не менее 2548 грн.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины утвердил бюджет Пенсионного фонда Украины на 2013 год с доходами 230,3 млрд грн, расходами 252,1 млрд грн и дефицитом 21,8 млрд грн, что на 5,4 млрд грн (24,8%) меньше фактического показателя в 2012 году.

С 1 января 2013 года размер минимальной пенсии в Украине составляет 894 грн, к 1 декабря 2013 года размер минимальной пенсии вырастет до 949 грн.