Украина заняла 78 позицию в Индексе человеческого развития среди 187 стран мира

Украина заняла 78 позицию в Индексе человеческого развития (ИЧР) среди 187 стран мира с показателем 0,74.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время презентации Доклада о человеческом развитии-2013 «Подъем Юга: человеческий прогресс в многообразном мире» сообщила исполняющий обязанности Постоянного представителя ПРООН в Украине Рикарда Ригер.

Она отметила, что значение ИЧР Украины за 2012 год составляет 0,74. «Это в категории «высокий уровень развития» - добавила Р.Ригер, заметив, что такой же показатель имеет Македония.

При этом, за период с 1990 по 2012 год значение ИЧР Украины возросло с 0,714 до 0,74, или на 4%, или в среднем, приблизительно, на 0,2% за год, заметила Р.Ригер.

«Многие люди сравнивают, какой страна была раньше, и перегнала она другие страны или нет. Дело не в том, перегнали ли вы другие страны, дело в том, что в абсолютных величинах вы улучшаете собственный индекс человеческого развития в стране», - сказала она.

Кроме того, Р.Ригер отметила, что с 1980 года в Украине снизилась продолжительность жизни населения. «С точки зрения продолжительности жизни в Украине сегодня положение хуже, чем было в 1980 году», - добавила эксперт.

В то же время, она отметила улучшение состояния образования в Украине, что положительно влияет на ИЧР страны. Однако валовой национальный доход на душу населения, по словам Р.Ригер, с 1990 по 2012 год уменьшился, приблизительно, на 22%.

«Индекс человеческого развития по Украине ниже, чем средний по странам категории «высокого уровня развития», и ниже среднего по Европе и СНГ», - констатировала Г. Ригер.

Кроме того, Индекс гендерного неравенства в Украине составляет 0,338, что ставит ее на 57 место среди 148 стран. При этом, Казахстан и Российская Федерация по этому индексу занимают 51 позицию.

Также в докладе говорится, что в Украине 2,2% населения живет в многомерной бедности, и еще 1% граждан уязвимы перед такими депривациями. Количество людей, живущих в многомерной бедности, в Казахстане и России составляет 0,6% и 1,3%, соответственно.

*** Индекс человеческого развития – это итоговое мероприятие для оценивания долгосрочного прогресса в трех основных измерениях человеческого развития: долгой и здоровой жизни, доступа к образованию и достойного уровня жизни.

В Докладе о человеческом развитии за 2013 год представлены значение и рейтинги ИЧР для 187 стран и признанных ООН территорий, вместе с ИЧР, откорректированным на неравенство, для 132 стран, Индексом гендерного неравенства для 148 стран и Многомерным индексом бедности для 104 стран.