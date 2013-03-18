Президент поручил Кабмину усовершенствать систему пенсионного обеспечения

Президент Украины Виктор Янукович поручил Кабинету министров до ноября-декабря 2013 года разработать пакет законопроектов по усовершенствованию системы пенсионного обеспечения, куда должны войти законопроекты о внедрении обязательных корпоративных пенсионных схем в качестве дополнительного обеспечения за риск для жизни, а также законопроекты об администрировании страховых взносов в накопительную систему общеобязательного пенсионного страхования.

Об этом говорится в «Национальном плане действий на 2013 год по внедрению программы экономических реформ «Богатое общество, конкурентоспособная экономика, эффективное государство», утвержденном указом Президента Украины Виктора Януковича №128 от 12 марта 2013 года.

Согласно указу главы государства, ответственными за разработку законопроектов определены Пенсионный фонд, Министерство социальной политики Украины, Министерство финансов и Министерство доходов и сборов Украины.

К ноябрю предполагается также внедрить возможность электронного перечисления взносов в накопительный фонд, а также введение системы контроля использования средств Пенсионного фонда.

Как сообщал УНИАН, в 2011 году Верховная Рада приняла закон о пенсионной реформе, предполагавший запуск второго - накопительного и персонифицированного - уровня пенсионной системы после ликвидации дефицита Пенсионного фонда Украины.

В 2012 году дефицит Пенсионного фонда составил 27 млрд грн, а на этот год дефицит фонда запланирован на 5,4 млрд грн меньше.

В феврале 2013 года министр социальной политики Наталья Королевская инициировала создание на базе Минсоцполитики рабочей группы по анализу пенсионной реформы.

С 1 января 2013 года размер минимальной пенсии в Украине составляет 894 грн, а к 1 декабря 2013 года вырастет до 949 грн.