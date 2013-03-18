Президент поручил Кабмину отработать механизм поощрения трудоустройства сельской молодежи

Президент Украины Виктор Янукович поручил Кабинету министров к декабрю текущего года разработать и внедрить механизм поощрения трудоустройства молодежи в сельской местности с тем, чтобы ежегодно количество молодых специалистов, согласившихся работать на селе, составляло не менее 2,5 тыс. человек.

Об этом говорится в Национальном плане действий на 2013 год о внедрении Программы экономических реформ на 2010-2014 гг. «Богатое общество, конкурентоспособная экономика, эффективное государство», утвержденном указом Президента Украины №128 от 12 марта 2013 года и опубликованном на его сайте.

При этом уже со второго полугодия должна заработать система предоставления ваучеров на переобучение гражданам Украины в возрасте до 45 лет с целью повышения их конкурентоспособности на рынке труда, а также система консультационной поддержки граждан, желающих заниматься предпринимательской деятельностью. Эффективность такого консультирования будет достигнута в том случае, если количество новых субъектов предпринимательства достигнет показателя в 4 тыс. в год, говорится в указе.

Ответственными за выполнение поставленных задач определены Министерство социальной политики, Министерство образования и науки, Министерство финансов и местные облгосадминистрации.

Как сообщал УНИАН, с 1 января этого года в Украине вступил в силу новый закон о занятости населения, подписанный Президентом Украины в августе 2012 года.

Закон, в частности, предусматривает ряд льгот, в том числе по уплате единого взноса, работодателям, трудоустраивающим молодежь, лиц старше 50 лет или инвалидов на срок более двух лет с предоставлением должного размера заработной платы.

Закон также предусматривает введение стимулов повышения инвестиционной привлекательности регионов с целью создания новых рабочих мест. Малым предпринимателям, трудоустраивающим население, согласно нормам закона, положена ежемесячная компенсация в размере минимального страхового взноса.

При этом для безработных предусмотрена возможность переобучения и переквалификации за счет государства.