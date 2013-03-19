Азаров похвастался ростом зарплат и пенсий

Фонд оплаты труда в Украине в 2013 году вырастет по сравнению с 2009 годом в 1,7 раза – до 482 млрд грн с 289 млрд грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров во время пресс-конференции для центральных и региональных СМИ.

«Давайте возьмем динамику оплаты труда. 2009 год - 289 млрд грн, а в 2013 году – уже 482 млрд. В процентах насколько больше? На 167%... в 1,7 раза», - сказал глава правительства.

Он также привел динамику роста пенсий. «В 2009 году объем расходов Пенсионного фонда составляли 169 млрд грн, а в 2013 году – уже 252 млрд. Прибавка 83 млрд грн или 150%. Пенсии выросли. По-разному, но выросли», - обратил внимание Н.Азаров.

Как сообщал УНИАН, номинальная заработная плата в Украине в январе 2013 года составила 3000 грн, что на 10,2% больше по отношению к январю 2012 года, но на 11,2% меньше по отношению к декабрю 2012 года.

В январе самые низкие зарплаты по стране получили работники сельского хозяйства, почтальоны, врачи и медперсонал, а также строители. Средняя зарплата работников сельского хозяйства составила 1953 грн, почтальонов и работников курьерской службы – 1834 грн, врачей и медперсонала – 2176 грн, строителей – 2322 грн. Зарплата работников библиотек, музеев и объектов культуры в прошлом месяце составила в среднем 2478 грн.

По данным Госстата, самые высокие зарплаты в январе, как и месяцем ранее, зафиксированы в сфере авиационного транспорта – в среднем 10 431 грн, в финансовой и страховой сфере – 5925 грн, в сфере информации и телекоммуникаций – 4377 грн.

Средняя зарплата по промышленности составила 3539 грн.

Объем задолженности по заработной плате в январе 2013 года вырос на 111,4 млн грн (12,5%) и на 1 февраля составил 1,005 млрд грн.