Беларусь на четвертом месте в СНГ по уровню зарплаты, а пособие по безработице составляет 16,6 долл.

Минск. Беларусь занимает четвертое место среди стран СНГ по уровню среднемесячной зарплаты.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом сообщила на пресс-конференции начальник управления статистики уровня жизни населения и обследования домашних хозяйств Белстата Инна Коношонок.

«В 2012 году среднемесячная зарплата в Беларуси составляла 447 долларов в эквиваленте. Обогнали Беларусь по этому показателю Россия (859 долларов), Казахстан (678 долл.) и Азербайджан (504 долл.)», - отметила И.Коношонок.

По ее информации, среднемесячная зарплата работников (без учета работников малых и микроорганизаций) в прошлом году увеличилась на 21,9% по сравнению с 2011 годом.

Наибольшими темпами реальная зарплата росла в сельском хозяйстве (за год она увеличилась на 32%), строительстве (на 27,1%), на транспорте и связи (на 26,8%).

«Несмотря на высокий темп роста зарплаты в сельском хозяйстве, ее номинальное значение в 2012 году было на 27% ниже среднереспубликанского уровня», - сказала И.Коношонок.

В бюджетных организациях номинальная начисленная среднемесячная зарплата в 2012 году увеличилась в реальном выражении на 17,2% по сравнению с 2011 годом.

Как сообщал УНИАН, номинальная заработная плата в Украине в январе 2013 года составила 3000 грн (около 375 долл.), что на 10,2% больше по отношению к январю 2012 года, но на 11,2% меньше по отношению к декабрю 2012 года.

В январе самые низкие зарплаты в Украине получили работники сельского хозяйства, почтальоны, врачи и медперсонал, а также строители. Средняя зарплата работников сельского хозяйства составила 1953 грн (около 244 долл.), почтальонов и работников курьерской службы – 1834 грн (около 230 долл.), врачей и медперсонала – 2176 грн (272 долл.), строителей – 2322 грн. (290 долл.). Зарплата работников библиотек, музеев и объектов культуры в прошлом месяце составила в среднем 2478 грн (около 310 долл.).

По данным Госстата, самые высокие зарплаты в январе, как и месяцем ранее, зафиксированы в сфере авиационного транспорта – в среднем 10 431 грн (1300 долл.), в финансовой и страховой сфере – 5925 грн (около 740 долл.), в сфере информации и телекоммуникаций – 4377 грн (547 долл.).

Средняя зарплата по промышленности составила 3539 грн (около 442 долл.).

Справка УНИАН. В январе 2013 года средняя зарплата по Беларуси составила 4,3 млн рублей (примерно 500 долл.) и по сравнению с январем 2012 года увеличилась в реальном выражении на 22,9%.

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В Беларуси пособие по безработице в феврале составило 16,6 долл.

В Беларуси размер пособия по безработице в феврале 2013 года составил 143,5 тыс. рублей (16,6 долл.), или 15,1% бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения.

Об этом УНИАН сообщили в Национальном статистическом комитете Беларуси.

По данным Министерства труда и социальной защиты, численность безработных, зарегистрированных в органах по труду, занятости и социальной защите, на конец февраля нынешнего года составила 26,2 тыс. человек. Это на 16,7% меньше, чем на конец февраля 2012 года (31,5 тыс.), и на 0,9% меньше, чем на конец января 2013 года (26,5 тыс.). Уровень зарегистрированной безработицы на конец февраля 2013 года составил 0,6% экономически активного населения.

На конец февраля 2013 года в общей численности зарегистрированных безработных женщины составляли 45,3%.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, официальный уровень безработицы в Украине в феврале текущего года составил 2,1% от общего количества населения трудоспособного возраста, что на 0,1 п.п. выше январского показателя. На 1 марта 2012 года в Государственной службе занятости было зарегистрировано 589,1 тыс. безработных, что на 4,4% больше, чем в январе.

Количество безработных, получающих пособие по безработице, в феврале составило 469,1 тыс. человек, средний размер пособия в феврале сократился по сравнению с январем на 20 грн - до 1069 грн (133,6 долл.)