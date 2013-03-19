Минсоцполитики при госзакупках предпочтет продукцию общественных организаций инвалидов

Министерство социальной политики Украины и подчиненные ему предприятия будут отдавать предпочтение продукции предприятий общественных организаций инвалидов при государственных закупках.

Об этом сообщила министр социальной политики Украины Наталия Королевская во время посещения Черниговского учебно-производственного предприятия областной организации Украинского общества глухих (УТОГ), сообщили УНИАН в пресс-службе министерства.

По словам Н.Королевской, Минсоцполитики уже предприняло первый шаг в этом направлении. А именно – было предложено обеспечить предприятия общественных организаций инвалидов гарантированной работой за счет размещения у них государственного заказа Минсоцполитики и предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере управления Министерства.

«Лучший способ социальной защиты – это обеспечение рабочими местами. Мы сегодня поговорили, что часть госзаказа можно выделять для предприятий, на которых работают инвалиды, и для этого мы уже подготовили соответствующий законопроект. Это нам поможет сохранить свыше 10 тысяч рабочих мест, где работают исключительно инвалиды, и создавать новые», – сказала министр.

Н.Королевская отметила, что такие меры предусмотрены Программой активизации развития экономики на 2013-2014 года. Она заметила, что следующим шагом должны стать подобные решения со стороны других центральных и местных органов власти.

Кроме того, по мнению Н.Королевской социально ответственный частный бизнес также может приобщиться к этому процессу и поддержать предприятия инвалидов. По ее словам, Минсоцполитики со своей стороны рассмотрит вопрос о создании стимулов со стороны государства для частных предприятий, поддерживающих предприятия инвалидов.

Н.Королевская также напомнила, что сегодня государство уже стимулирует работодателей. «Трудоустраивая инвалида, работодатели платят единый социальный взнос по сниженной ставке от 3,5 до 8,4%, тогда как средняя ставка ЕСВ для работодателей по стране – около 37%», – отметила министр.