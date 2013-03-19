За первое рабочее место для молодежи работодатель будет освобождаться от единого соцвзноса

При предоставлении молодому человеку первого рабочего места работодатель будет освобождаться от уплаты единого социального взноса.

Как передает корреспондент УНИАН, о такой инициативе сообщила министр социальной политики Наталия Королевская во время пресс-конференции в Черниговской облгосадминистрации.

По ее словам, разработаны механизмы стимулов для работодателей. В частности, если создается рабочее место с заработной платой, превышающей три минимальные, то работодатель освобождается на 50% от уплаты единого социального взноса. Если будет трудоустраиваться молодой человек, и это его первое рабочее место - то работодатель будет освобождаться на 100% от уплаты единого социального взноса.

"Такой механизм позволит как легализовать занятость, так и будет стимулировать брать молодежь на работу, чтобы она видела перспективы в своей стране", - сказала министр социальной политики Украины.