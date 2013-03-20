Почти 60% киевлян против запрета продажи «секонд-хенда» - опрос

Почти 60% киевлян против запрета продажи «секонд-хенда».

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты исследования, проведенного Социологической группой «Рейтинг».

Так, большинство опрошенных киевлян (58%) не поддерживают идею запретить продажу «секонд-хенда», 20% - поддерживают. Вместе с тем для 18% респондентов это безразлично, а 4% не определились по этому поводу.

Что интересно, чем младше респонденты, чем выше у них образование, тем меньше они поддерживают идею запретить продажу «секонд-хенда». Так, идею не поддерживают почти 70% молодежи, тогда как среди пенсионеров таких чуть больше половины. Женщины также меньше поддерживают идею, чем мужчины.

*** Сроки проведения исследования - 25 февраля – 6 марта 2013 г. Опрошено 1060 респондентов. Аудитория исследования: население Киева в возрасте от 18 лет и старшие.

Метод исследования: телефонный опрос, выборка репрезентативная по возрасту, полу и районам Киева. Ошибка репрезентативности исследования (с вероятностью 0,95): для значений, близких к 50%, погрешность составляет не более 3,1%, для значений, близких к 30% - не более 2,8%, для значений, близких к 10% - не более 2%.