Контроль ввоза в Украину гуманитарной помощи ужесточается

Министерство социальной политики вводит жесткий контроль над ввозом в Украину гуманитарной помощи.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства социальной политики со ссылкой на директора Департамента социальных услуг министерства Ирины Тарабукиной.

По ее словам, в Украину под видом гуманитарной помощи пытались ввезти две дорогие иномарки. Житель Сумской области, которому исполнилось 76 лет, «пытался ввезти в Украину Audi A5, оценочная стоимость которого достигает 350 тыс. грн. Другим ярким примером может стать попытка ввести под видом гуманитарной помощи «Лексус CT200 Hibrid» 2012 года выпуска стоимостью более 300 тыс. грн. К сожалению, таких случаев раньше было более 50% всей «гуманитарки», - сказала она.

По словам И.Тарабукиной, сейчас на границе стоят 132 автомобиля, часть из которых имеет достаточно сомнительное назначение.

Как сказала И.Тарабуркина, Минсоцполитики вводит жесткий контроль над ввозом в Украину гуманитарной помощи для того, чтобы под видом гуманитарной помощи не ввозились сомнительные грузы. Вместе с тем, по ее словам, делается все возможное для ускорения согласования ввоза настоящей гуманитарной помощи.

«Мы заинтересованы, чтобы согласование гуманитарных грузов было максимально оперативным и прозрачным. Однако на сегодняшний день 8 центральных органов исполнительной власти согласовывают такие решения в Минсоцполитики, что часто существенно замедляет процесс. Поэтому в ближайшее время начнет действовать «Порядок взаимодействия центральных органов исполнительной власти и Национального банка Украины относительно признания грузов (товаров), средств, в том числе в иностранной валюте, выполненных работ, предоставленных услуг гуманитарной помощью», который урегулирует все проблемные процедурные моменты», - сказала она.

Как сообщал УНИАН, народный депутат Виталий Немилостивый предлагает запретить оптовую и розничную торговлю бывшими в употреблении одеждой и обувью. Об этом говорится в законопроекте №2320 «О запрете оптовой торговли, кроме комиссионной, бывших в употреблении текстильных изделий, одежды и обуви», внесенном в парламент 18 февраля 2013 года.