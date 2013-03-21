Кабмин с 1 апреля повысил денежное обеспечение военнослужащих

Кабинет министров с 1 апреля повысил денежное обеспечение военнослужащих.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства обороны, постановлением Кабинета министров Украины от 13 марта № 161 внесен ряд изменений в постановление Кабинета министров Украины от 22 сентября 2010 года № 889 “Вопросы денежного обеспечения отдельных категорий военнослужащих Вооруженных Сил, Государственной пограничной службы, внутренних войск Министерства внутренних дел и лиц начальственного состава органов и подразделений гражданской защиты Министерства чрезвычайных ситуаций”.

Постановлением Кабинета министров предусмотрено установить ежемесячное дополнительное денежное вознаграждение:

1) военнослужащим (кроме военнослужащих срочной воинской службы), которые занимают должности в Военно-Морских Силах Вооруженных Сил и Морской охране Государственной пограничной службы, должности в воинских частях, подразделениях, заведениях, учреждениях и организациях Вооруженных Сил (по перечню согласно дополнению), должности наземных авиационных специалистов, обеспечивающих безопасность полетов самолетов и вертолетов, в воинских частях и подразделениях Воздушных Сил и Сухопутных войск Вооруженных Сил, должности в воинских частях и подразделениях высокомобильных десантных войск и специального назначения Вооруженных Сил, и военнослужащим (кроме военнослужащих срочной воинской службы) летного состава Вооруженных Сил, внутренних войск Министерства внутренних дел и Государственной пограничной службы - в размере, не превышающем месячное денежное обеспечение;

2) военнослужащим Вооруженных Сил (кроме указанных в подпункте 1 этого пункта, и военнослужащих срочной воинской службы):

с 1 апреля 2013 года - в размере, не превышающем 20 процентов месячного денежного обеспечения;

с 1 сентября 2013 года - в размере, не превышающем 40 процентов месячного денежного обеспечения;

с 1 января 2014 года - в размере, не превышающем 60 процентов месячного денежного обеспечения;

с 1 апреля 2014 года - в размере, не превышающем 80 процентов месячного денежного обеспечения;

с 1 июля 2014 года - в размере, не превышающем месячное денежное обеспечение;

3) лицам начальственного состава, которые проходят службу на должностях летного состава органов и подразделений гражданской защиты Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, - в размере, не превышающем месячное денежное обеспечение.”

Этим же постановлением Министерству обороны определенно обеспечить осуществление расходов, связанных со вступлением в силу этого постановления (в пределах расходов на оплату труда, предусмотренных Министерству в Государственном бюджете Украины на 2013 год), а Министерству финансов (во время подготовки проекта закона о Государственном бюджете Украины на 2014 год) предусмотреть расходы на постепенное повышение ежемесячного дополнительного денежного вознаграждения военнослужащим Вооруженных Сил до размера, не превышающего месячное денежное обеспечение.