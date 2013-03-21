Выполнение общественных работ будут вносить в трудовую книжку

Срок выполнения общественных работ, на которые привлекались безработные граждане, пребывающие на учете в Службе занятости, теперь может быть внесен в трудовые книжки таких граждан и учтен как трудовой стаж.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства социальной политики Украины со ссылкой на принятое Кабинетом министров 20 марта 2013 года постановление «Об утверждении Порядка организации общественных и других работ временного характера».

Как разъяснили в Минсоцполитики, на временные работы на добровольной основе можно теперь привлекать не только безработных, но и граждан, работающих неполный день, студентов, пенсионеров и других лиц.

Оплата таких работ будет профинансирована равными частями за счет средств местных бюджетов, Фонда социального страхования на случай безработицы, а также средств работодателей. При этом оплачивать работы планируют по факту их выполнения, но в размере не менее минимальной зарплаты.

«По прогнозам в этом году в общественных работах смогут принять участие более 300 тыс. граждан», - подчеркнули в Минсоцполитики.

Как сообщал УНИАН,официальный уровень безработицы в Украине в феврале текущего года составил 2,1% от общего количества населения трудоспособного возраста. На 1 марта 2012 года в Государственной службе занятости было зарегистрировано 589,1 тыс. безработных, что на 4,4% больше, чем в январе. Количество безработных, получающих пособие по безработице, в феврале составило 469,1 тыс. человек, средний размер пособия в феврале сократился по сравнению с январем на 20 грн - до 1069 грн.

При этом конкурс на замещение вакансий остается на уровне 10 человек на одно вакантное место. Общее количество вакансий в феврале составило 59 тыс.

Согласно Закону Украины «О Государственном бюджете Украины на 2013 год», размер минимальной заработной платы с 1 января по 30 ноября 2013 года составляет 1147 грн, с 1 декабря 2013 года – 1218 грн.