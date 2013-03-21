Президент Украины Виктор Янукович заявляет о необходимости оптимизации региональных рынков труда.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, об этом глава государства заявил на заседании Совета регионов.

По его словам, сегодня нужно по-другому подойти к решению проблемы безработицы в малых городах, селах и поселках. В Украине более 350 населенных пунктов имеют статус малых городов, в которых проживает свыше 6 миллионов граждан, напомнил глава государства.

«Руководители местного самоуправления должны научиться организовывать экономику собственной территории и создавать условия для работы на местах. На повестке дня - оптимизация работы региональных рынков труда», - отметил Президент.

Также В.Янукович подчеркнул важность создания в Украине сети специалистов и экспертов по вопросам регионального развития. Он отметил, что создание сети позволит применить новые подходы к решению безотлагательных вопросов в сфере регионального развития.

«Замечу, что создание такой сети имеет поддержку со стороны наших партнеров-соседей», - сказал Президент.