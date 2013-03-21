Парламент отклонил изменения к закону об охране труда

Верховная Рада отклонила закон "О внесении изменений в Закон Украины “Об охране труда” с предложениями Президента Украины (№0990).

Как передает корреспондент УНИАН, за повторное направление соответствующего законопроекта на доработку в Комитет ВР по вопросам социальной политики и труда проголосовал 161 из 390 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале. За отклонение его в целом - 153 из 387 депутатов. Парламент также не смог преодолеть вето Президента, за это проголосовали лишь 50 депутатов из 385.

Таким образом, данный закон отклонен.

Как отмечается в заключении Комитета по вопросам социальной политики и труда, который рассмотрел предложения Президента Украины, законом предусматривается разграничение полномочий в области охраны труда между центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование государственной политики в сфере охраны труда, и центральным органом исполнительной власти, который реализует государственную политику в сфере охраны труда.

5 октября 2012 года Президент Украины возвратил в парламент закон со своими предложениями. По мнению главы государства, принятый Верховной Радой 18 сентября 2012 года закон «О внесении изменений в Закон Украины «Об охране труда» не может быть подписан из-за того, что его положения не соответствуют законам о Кабинете министров и о центральных органах исполнительной власти. Это касается, в частности, изменений к абзацам четвертому и пятому ст. 33 закона «Об охране труда», которыми центральный орган исполнительной власти, которая реализует государственную политику в сфере охраны труда, наделяется полномочиями на осуществление нормотворческой деятельности, разработку и утверждение правил, норм, положений, инструкций и других нормативно-правовых актов по охране труда или изменений к ним, координацию работы министерств, других центральных органов исполнительной власти.

Однако, в связи с принятием закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно деятельности Министерства внутренних дел Украины, Министерства чрезвычайных ситуаций Украины, Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины, других центральных органов исполнительной власти, деятельность которых направляется и координируется через соответствующих министров» от 16 октября 2012 г. № 5459 – УІ, предложенные законом нормы и предложения Президента Украины утратили актуальность, и его следует отклонить.

Учитывая изложенное, Комитет предложил парламенту отклонить закон «О внесении изменений в Закон Украины «Об охране труда».

Как сообщал УНИАН, 18 сентября 2012 г. Верховная Рада приняла в новой редакции закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно упорядочения осуществления государственного надзора и контроля за соблюдением законодательства об охране труда", учтя все предложения Президента Украины.

Данный закон Верховная Рада Украины приняла 5 июля 2012 года, но Президент Украины применил к нему право вето.