В бюджетной сфере нет долгов по зарплате, уверяет Королевская

Задолженности по выплате заработных плат людям, которые работают в бюджетной сфере, на сегодняшний день в Украине нет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила министр труда и социальной политики Наталья Королевская, выступая в Верховной Раде.

«Что касается оплаты труда в бюджетной сфере, то, по оперативным данным, по состоянию на сегодняшний день такая задолженность в стране отсутствует», - сказала Н.Королевская.

При этом она отметила, что долг по выплате зарплат на неактивных предприятиях и предприятиях негосударственной формы собственности составляет более 300 миллионов гривен. Также 413 миллионов гривен, по словам Королевской, составляет задолженность по выплате зарплат на предприятиях-банкротах.

Как сообщал УНИАН, в начале февраля Н.Королевская сообщила, что, по ее ожиданиям, общая задолженность по зарплате до конца года сократится на 400 млн грн.

Справка УНИАН. Объем задолженности по заработной плате в январе 2013 года вырос на 111,4 млн грн (12,5%) и на 1 февраля составил 1,005 млрд грн. Доля зарплатного долга экономически активных предприятий на 1 февраля составила 525,1 млн грн (52,3%) от общей задолженности, доля предприятий-банкротов – 415,4 млн грн (41,3%) от общей задолженности.